Умерла конькобежка-чемпионка Наталья Петрусева

Конькобежка-чемпионка Наталья Петрусева умерла в возрасте 70 лет

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни. Информацию о ее смерти опубликовала пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР) в Telegram-канале.

В официальном сообщении организации отметили, что наследие спортсменки — это пример мужества, силы воли и преданности делу.

Родилась Наталья Петрусева 2 сентября 1955 года в Павловском Посаде. Она вошла в историю отечественного спорта как одна из самых ярких конькобежек своего времени.

Петрусева завоевала золото на дистанции в 1000 метров и бронзовую медаль на дистанции в 500 метров на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде. Уже через четыре года спортсменка вновь поднялась на пьедестал — на Играх в Сараево, где получила две бронзы на дистанциях — 1000 и 1500 метров.

Петрусева продолжила работу в профессиональной сфере после завершения спортивной карьеры. Так, она входила в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

За заслуги перед спортом чемпионке вручили государственные награды, в числе которых Орден «Дружбы народов» и медаль «За трудовое отличие».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти двукратной чемпионки мира по баскетболу Людмилы Базаревич.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.