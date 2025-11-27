Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

Спортсменка неоднократно отстаивала честь страны, играя в составе сборной СССР.

От чего умерла баскетболистка Людмила Базаревич

Фото: © РИА Новости/Моргулис

Двукратная чемпионка мира по баскетболу, пятикратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта СССР Людмила Базаревич скончалась на 87-м году жизни. Об этом стало известно из сообщения Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Российская Федерация Баскетбола выражает искренние соболезнования семье Людмилы Сергеевны Базаревич. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в тексте.

Причина смерти великой баскетболистки не уточняется.

Людмила Базаревич родилась 2 июля 1939 года. Она начала свою профессиональную спортивную карьеру под руководством тренера Виталия Ярошевского. Неоднократно спортсменка отстаивала честь страны, играя в составе сборной СССР, в составе которой стала двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.

Кроме того, Базаревич была призером Универсиады, бронзовым призером чемпионата СССР, а также завоевала титул чемпионки СССР и одержала победу в Спартакиаде народов СССР.

Сын Людмилы Базаревич, Сергей, — заслуженный мастер спорта России, двукратный вице-чемпион мира и экс-главный тренер мужской сборной России. Внук Людмилы, Дмитрий, с детства был привлечен к баскетболу и в настоящий момент входит в тренерский штаб команды «Химки».

