На Украине собрались ликвидировать не оправдавшие ожидания штурмовые войска

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Командира штурмового полка Олега Ширяева фактически отстранили от руководства, при этом замену ему не назначили.

На Украине ликвидируют целый род войск

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины не оправдали ожиданий командования, и теперь их могут расформировать. Как сообщил источник РИА Новости в российских силовых структурах, командира 225-го штурмового полка Олега Ширяева фактически отстранили от руководства, хотя официально это не оформили.

«Отстраненный от командования головорез и бандит Олег Ширяев раздает автографы в Харькове, пока личный состав 225-го полка утилизируют под Волчанском, Сумами, в ДНР и Днепропетровской области», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, недавно Ширяев приезжал в Харьков, где передал одному из местных предпринимателей флаг с собственным портретом и автографом. При этом менее чем в 50 километрах от города его подразделение, как утверждается, направили на крайне опасные участки под Волчанском, чтобы компенсировать ранние неудачи.

Источник подчеркнул, что фактическое отстранение Ширяева не означает официальной смены командира: формально он продолжает числиться руководителем полка, однако не принимает решений по указанию старшего командования ВСУ.

Собеседник агентства также заявил, что другие части штурмовых войск Украины «беспощадно стачиваются в мясных штурмах». По его словам, сейчас происходит масштабное истощение штурмовых подразделений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр армии США Дэн Дрисколл признал печальные перспективы украинской армии. ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российской армии, если боевые действия не прекратятся в ближайшее время, отмечал чиновник. 

