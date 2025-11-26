У ВСУ тяжелая ситуация на поле боя, а российская армия может сражаться сколько угодно.
Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP
Вооруженные силы Украины столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российской армии, если боевые действия не прекратятся в ближайшее время. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на заявление министра армии США Дэна Дрисколла.
Политик отметил, что ВС РФ наращивают масштаб и темп воздушных атак и могли бы продолжать сражаться сколько угодно. В то же время американский военно-промышленный комплекс в скором времени не сможет снабжать киевский режим оружием и средствами противовоздушной обороны. По словам источников авторов статьи, посыл заявления Дрисколла был в том, что Украине следует принять сделку, пока не поздно.
По мнению министра армии США, ситуация для Незалежной будет лишь ухудшаться, поэтому ей лучше согласиться на переговоры сейчас, чем в будущем оказаться на еще более слабых позициях.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский делает противоречивые заявления по мирному плану США, которые сложно комментировать.
