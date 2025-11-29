Kan: украинский Ан-124 вывез из Израиля в ОАЭ американские военные грузовики

Украинский тяжелый транспортный борт Ан-124 прилетел в израильский аэропорт Бен-Гурион из ОАЭ, где его загрузили американскими военными грузовиками и различным оборудованием. После погрузки самолет взял курс обратно в ОАЭ, сделав короткую промежуточную посадку в Грузии. Об этом в субботу сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

«Детали полета свидетельствуют о том, что самолет прибыл в Израиль из ОАЭ и затем вернулся туда после короткой посадки в Грузии», — говорится в публикации на сайте Kan.

В начале октября этот украинский Ан-124 уже замечали в израильском аэропорту. Тогда, по данным украинского издания Kyiv Post, в Тель-Авиве борт загрузили контейнерами, внешне похожими на те, что израильские военные используют для транспортировки ракет-перехватчиков Patriot.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, поставленное США Украине оружие попало мексиканским наркокартелям, а также террористам в Мали, Нигере, Конго и Судане.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.