На Солнце зафиксировали три вспышки класса M

На Солнце зафиксировали первые за последние две недели мощные вспышки. В ночь на субботу звезда выдала сразу три события класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Примерно с 01:00 по московскому времени, то есть около девяти часов назад, активность Солнца, возобновившаяся накануне, вышла на уровень событий M, произведя сразу три вспышки данного класса — первых с 16 ноября», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Как уточнили специалисты, самая сильная вспышка произошла в 01:24 мск и получила оценку M5.9. Ученые отметили, что подобный рост активности был ожидаем, и выход на М-уровень должен был произойти еще сутки назад. При этом нынешняя серия вспышек развивается менее резко, чем три недели назад, когда активные области, появившиеся с обратной стороны Солнца, почти сразу выдали события уровня X, что привело к самым мощным магнитным бурям года.

«На этот раз ситуация выглядит чуть менее напряженной, но, с другой стороны, главные действующие лица прошлого спектакля еще находятся на обратной стороне звезды, а к Земле на разогрев пока выходят актеры второго плана», — добавили ученые.

В лаборатории пояснили, что ближайшие два-три дня наблюдать за активностью Солнца можно «в довольно расслабленном созерцательном состоянии». Однако позднее, если энергия в активном регионе не иссякнет, потребуется внимательно отслеживать, какие выбросы могут быть направлены к Земле.

«Главная звезда сцены, область 4274, пока еще находится за краем Солнца, но, судя по всему, очень близко. Видимые на севере над левым краем Солнца вершины магнитных петель, скорее всего, принадлежат уже ей», — рассказали в лаборатории.

