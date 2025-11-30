МИД Турции обеспокоен атаками на танкеры Черном море

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 24 0

Ведомство указало на угрозы для судоходства в регионе.

Как отреагировала Турция на атаки на танкеры в Черном море

Фото: Reuters/Turkish Directorate General for

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Турция выразила беспокойство из-за недавних атак на два танкера в акватории Черного моря, отметив, что произошедшее создало угрозы для судоходства и человеческих жизней. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел страны Онджу Кечели.

«С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе», — написал в X дипломат.

По словам Кечели, Анкара предпринимает шаги, чтобы минимизировать возможный ущерб для интересов страны, вызванный этим инцидентом.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, танкер Virat подвергся атаке в Черном море 28 ноября. Это произошло в 56 километрах от берегов Турции. В этот момент на судне не было груза. Экипаж в результате того инцидента, к счастью, не пострадал. Однако корабль не смог продолжить путь, поэтому дрейфовал в море, дожидаясь буксира.

В тот же день атаке подвергся и танкер Kairos. А в субботу произошло еще одно нападение на Virat.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

2:37
Медведь напугал посетителей рождественской ярмарки в США
2:18
МИД Турции обеспокоен атаками на танкеры Черном море
1:59
«Прям пробирает»: жители Краснодара и Новосибирска о фильме «Есть только МиГ»
1:40
Украинские беженцы в Шотландии могут стать бездомными
1:20
«Главное, что добрый»: зрители из Геленджика о фильме «Есть только МиГ»
1:01
На Солнце зафиксировали три вспышки класса M

Сейчас читают

Захарова ответила на слова премьер-министра Польши Туска о предназначении НАТО
«Она не хотела, чтобы я шел»: Ирина Дубцова отговаривала сына идти в артисты
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео