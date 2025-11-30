Медведь напугал посетителей рождественской ярмарки в США

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Зверь прогулялся по торговым рядам и съел мороженое.

Медведь напугал посетителей рождественской ярмарки в США

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Fox News: Медведь напугал посетителей рождественской ярмарки в штате Теннесси

Неожиданное появление медведя привлекло внимание и напугало посетителей рождественской ярмарки в Теннесси, сообщил телеканал Fox News.

Хищник прогулялся по торговому центру, съел мороженое из пластикового стаканчика и оставил яркие кадры.

«Смотри, какой здоровенный медведь», — реагировал один из очевидцев.

По данным телеканала, медведь ходил по уличному торговому центру. На видео запечатлен момент, когда животное наслаждалось мороженым, съедая его из оставленного на бордюре пластикового стаканчика.

На заднем плане были видны два снеговика — рождественский декор.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в японской префектуре Аомори повар раменной сумел отбиться от медведя, проникшего на кухню перед открытием ресторана. Для этого мужчина побил медведя приемами дзюдо и продолжил варить лапшу.

