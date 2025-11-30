Успехи армии России в зоне СВО сопровождает кризис власти в Киеве

Аномально теплая, сырая осенняя погода в зоне СВО не только позволяет штурмовым группам проходить под покровом тумана, но и превращает применение авиабомб в эпичное зрелище. Насыщенный влагой воздух фиксирует распространение ударной волны. Такие взрывы складывают многоэтажки и сносят под корень лесопосадки. Российские ВКС поддерживают наступление штурмовых групп.

Под такими ударами оборона ВСУ трещит и разваливается. Впрочем, это происходит не только на армейских позициях, но и в политической вертикали Киева. Антикоррупционные органы наносят не менее мощные удары по вконец проворовавшимся приближенным Зеленского. В отставку отправлен серый кардинал Украины, глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Но об этом чуть позже.

А пока к главному — к положению на фронте. Именно успехи наших войск ускорили разрушение вертикали Зеленского. Именно успехи наших войск позволяют нашему президенту предельно четко формулировать условия окончания СВО, фактически это призыв признать Киеву поражение.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем. Вот и все», — заявил президент.

В этом году наша армия нарастила темпы наступления, причем по всем направлениям. Скорость продвижения выросла в два — два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Растет число котлов и полукотлов, в которых запираются украинские войска. Самое большое окружение сейчас в Красноармейске и соседнем Димитрове. Там остаются и мирные жители, которые с радостью встречают российские войска, которые ждали этого освобождения. Репортаж корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Теперь уже точно Красноармейск и Димитров полностью окружены. Все пути отхода блокированы и под нашим контролем. Остатки гарнизона ВСУ здесь представляют собой мелкие группы, которые точечно уничтожаются дронами.

Кто-то пытается спрятаться в частных домах — за территорией постоянно следят бойцы группировки «Центр», фиксируют все передвижения — наносят удар.

Противнику проще сдаться и остаться в живых. Наши солдаты предлагают каждому.

«Враг прячется в жилых домах, маскируется под местность, сидит очень тихо — выжидает. Рассредоточились по контурам и потихоньку, потихоньку выбивали — выбивали, заходили, заходили со всех сторон, где было открыто», — доложил военнослужащий группировки «Центр» Даниил Киселев.

После штурма того дома с поднятыми руками вышел только один представитель ВСУ. Получил помощь. Остался жив. Теперь вспоминает, как попал, точнее, как его отловили в ряды защитников.

«Повязали. В машину. В военкомат. Прошел медкомиссию — одна минута», — поделился пленный военнослужащий ВСУ Николай Бабчук.

Рекорды набора ТЦК приходится ставить по всей Украине, и этого все равно мало. Убывает с фронта заметно больше. И потери, и дезертирство — тоже рекордные. На линии боевого соприкосновения разрывы — на несколько километров может находиться всего один блиндаж, и тот иногда заполнить некем.

Оставшиеся резервы командование ВСУ давно перебросило на Красноармейское направление, там они пытаются идти в атаку — на прорыв не выходит — всех уничтожают еще во время сбора.

Тяжелые термобарические снаряды огнеметной системы «Тосочка» группировки «Центр» накрывают очередной квадрат с отрядами ВСУ. Разведка фиксирует разрывы.

В каких бы укрытиях не находился враг, шансов выжить после залпа нет. Боевые машины всегда в состоянии полной готовности.

Команда может прийти в любой момент, когда разведка зафиксирует очередное скопление. ВСУ пытаются собраться в районе Гришино, после — организованно двинуться вперед.

«Доводят, допустим, что в данном районе находятся ходы сообщения или перекрытые щели, там пехота противника в готовности выдвинуться на штурм. Последнее время интенсивность выросла», — рассказал командир огнеметной роты Сергей Лапшин.

«С той стороны резервы тянут постоянно?» — спросил корреспондент.

«Конечно, пытаются задержать», — ответил военный.

После очередного выезда расчета «Тосочки» десятого гвардейского полка РХБЗ группировки «Центр» очередная попытка скопиться у врага будет не скоро. А значит, у наших подразделений в Красноармейске есть время спокойно закрепиться в городе. Обойти местность — в домах еще остаются мирные жители, которые ждали прихода наших сил.

Все, что нужно сразу для обработки ран на месте, — с собой у полевых врачей отдельного батальона специального назначения второй гвардейской армии группировки «Центр». В этом укрытии у мужчины ранение ноги после сброса беспилотника ВСУ — враги от бессилия пытаются отыграться на мирных жителях, которые остались в Красноармейске ждать наших и которые теперь под защитой наших войск.

