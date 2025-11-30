Оленеводы Большеземельской тундры приняли участие в Географическом диктанте

Оленеводы Большеземельской тундры в Ненецком автономном округе приняли участие в Географическом диктанте. Об 30 ноября сообщили в пресс-службе Русского географического общества (РГО).

Организаторы и участники просветительского проекта добрались до стойбища оленеводов на вездеходе. Хозяева встретили гостей в традиционных тобоках с горячим чаем и супом евей из оленины.​

Мероприятие позволило стереть границы между цивилизацией и вековыми традициями. Оно объединило два разных общества и прошло в дружеской и теплой атмосфере. Гости оленеводов соприкоснулись с бытом коренного народа Севера. Они познакомились с «юрковкой» (Отбор самых сильных и выносливых быков для упряжки — Прим. Ред.), научились запрягать животных в нарты и управлять ими.

В то же время оленеводы впервые присоединились к написанию Географического диктанта. Отвечая на вопросы, они открывали для себя новые, неизвестные ранее, факты о России, ее природе, истории и выдающихся исследователях.

«Это уникальный опыт культурного и географического обмена. <…> Традиционный уклад коренных народов Севера — неотъемлемая часть географического и культурного кода России», — отметил председатель регионального отделения РГО Матвей Чупров.​

