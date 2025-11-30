Котенок в канале: как столичные спасатели выручают из беды животных

МГПСС приходится спасать не только людей, но также собак, кошек и даже уток

Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах помогает не только людям, но и животным. О некоторых случаях из практики ведомства сообщает портал mos.ru.

Специалисты неоднократно приходили на помощь собакам, кошкам и даже уткам. Много раз из беды животных выручал, в частности, спасатель первого класса поисково-спасательной станции «Ленинские горы» Вадим Резвых. Но больше всего ему запомнился случай с котенком, оказавшимся в водоотводном канале Москвы-реки. К счастью, эта история закончилась благополучно: пушистого спасли. А когда он оказался в руках мужчину, то нежно замурлыкал.

Другая трогательная история произошла летним вечером. В диспетчерскую поступил сигнал о животном, которое упало в реку. Спасатели тут же отправились на помощь. На месте происшествия они обнаружили собаку. Та еле держалась на воде и жалобно выла. Сотрудник МЧС быстро надел гидрокостюм и бросился к собаке. Он достал бедное животное и вернул хозяину.

