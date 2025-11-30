Израильские военные убили четырех палестинцев, вышедших из туннелей на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по четырем палестинцам, вышедшим из туннелей на юге Газы. Об этом говорится в официальном Telegram-канале военного ведомства.

В сообщении уточняется, что в ночь с 29 на 30 ноября израильские военные сначала якобы опознали группу террористов, а затем ликвидировали ее. Это произошло в восточном Рафиахе. Данная территория находится под контролем ЦАХАЛ.

Также в публикации израильской армии говорится о том, что военные продолжают оставаться на местах в соответствии с соглашением о прекращении огня, которое было подписано больше месяца назад при содействии президента США Дональда Трампа. Армия Израиля добавила: они и дальше будут предотвращать любую подобную угрозу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ нанес удар по начальнику штаба «Хезболлы» в Ливане. Таким образом израильские военные ликвидировали высокопоставленного командира, который, как утверждает Израиль, отвечал за наращивание сил группировки.

