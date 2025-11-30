Институт национальной памяти (ИНП) Украины охарактеризовал адмирала Федора Ушакова как символ «российского империализма». Об этом написали на сайте ведомства.

В учреждении призвали устранить все объекты, которые посвящены русскому флотоводцу, из публичного доступа.

Памятники, которые связаны с русской и советской историей, демонтируют на Украине с 2015 года. Также власти киевского режима переименовывают улицы, носящие названия в честь русских деятелей, с того же года.

Федор Ушаков получил звание адмирала в 1799 году. Он возглавлял Черноморский флот и руководил российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Во время русско-турецких войн Ушаков завоевал славу благодаря своим выдающимся военным достижениям. В его командовании ни один корабль не был потерян, а ни один подчиненный не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала Ушакова в ранге местночтимого святого Саранской и Мордовской епархии.

До этого, 23 ноября, ИНП Украины счел декабристов символом «российского империализма». К тому же в данный перечень добавили художников Василия Сурикова, писателя Ивана Тургенева, адмирала Павла Нахимова, императоров Петра I, Николая I и Николая II, и полководца Александра Суворова.

В свою очередь, 19 ноября помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отмечал, что Украина проводит тотальную информационную войну в сфере истории, когда замещает имена известных личностей.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине возмутились русскоязычности кошек. По мнению одного из украинских журналистов, кошки во Львове должны мяукать иначе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.