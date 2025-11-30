Reuters: Венесуэла подготовила варианты ответа на возможное нападение США

Венесуэльские власти подготовили два альтернативных сценария реагирования на возможное вооруженное вмешательство Соединенных Штатов. Об этом 29 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников источника, первый план предусматривает рассредоточение малочисленных подразделений армии по стране более чем в 280 локациях. Их задачей станет проведение саботажа и других форм партизанской активности в случае начала боевых действий.

Второй сценарий, который внутри страны называют «анархизацией», предполагает задействование спецслужб и вооруженных групп, лояльных правящей партии. Их роль — организовать хаотичную обстановку в Каракасе и фактически вывести государство из-под централизованного управления, превратив его в «неконтролируемое пространство».

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Венесуэлы и районов вокруг нее, фактически объявив их закрытыми.

Вашингтон неоднократно проводил операции у побережья страны, уничтожая катера, которые, по утверждениям США, использовались для перевозки наркотиков. Американский лидер называл эти действия борьбой с транснациональной преступностью. Каракас в ответ обвинял США в попытке развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского региона».

До этого, 24 октября, Трамп рассматривал варианты ударов по объектам, связанным с производством кокаина и маршрутами его транспортировки внутри Венесуэлы. Спустя три дня сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что президент готовит брифинг о возможном расширении операций против Венесуэлы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп в беседе с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро пригрозил силовыми методами, если тот не уйдет с поста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.