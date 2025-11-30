Трамп в беседе с Мадуро пригрозил силовыми методами, если тот не уйдет с поста

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 18 0

Если Мадуро не уйдет сам, Штаты рассмотрят различные варианты действий в отношении Венесуэлы.

WSJ: Трамп в беседе с Мадуро пригрозил ему силовыми методами

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

WSJ: Трамп пригрозил Мадуро силовыми методами, если тот не уйдет в отставку сам

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро пригрозил ему силовыми мерами, если тот откажется покинуть пост добровольно. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По информации издания, беседа двух политических лидеров состоялась на прошлой неделе. В ходе разговора они также обсудили возможную амнистию для лидера Боливарианской Республики и его ближайшего окружения.

Тем не менее Трамп дал понять, что, если Мадуро не уйдет сам, Штаты рассмотрят различные варианты действий в отношении Венесуэлы, в том числе применение силы.

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США действительно могут начать наносить удары по территории республики. На фоне инициативы Вашингтона по жесткой борьбе с предполагаемым наркотрафиком из Латинской Америки, Трамп обратился ко всем авиакомпаниям с призывом считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым.

В ответ на это правительство латиноамериканской страны выступило с требованием к США соблюдать ее воздушные границы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
Трамп в беседе с Мадуро пригрозил силовыми методами, если тот не уйдет с поста
7:00
Безусловная любовь: история и традиции празднования Дня матери в России
6:52
Европейский суд обязал Польшу признать однополые* браки, заключенные за рубежом
6:35
Революция дронов: российские бойцы применяют новые тактики на фронте
6:15
Оленеводы Большеземельской тундры приняли участие в Географическом диктанте
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Революция дронов: российские бойцы применяют новые тактики на фронте
Захарова ответила на слова премьер-министра Польши Туска о предназначении НАТО
«Она не хотела, чтобы я шел»: Ирина Дубцова отговаривала сына идти в артисты
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео