Трамп в беседе с Мадуро пригрозил силовыми методами, если тот не уйдет с поста

WSJ: Трамп пригрозил Мадуро силовыми методами, если тот не уйдет в отставку сам

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро пригрозил ему силовыми мерами, если тот откажется покинуть пост добровольно. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По информации издания, беседа двух политических лидеров состоялась на прошлой неделе. В ходе разговора они также обсудили возможную амнистию для лидера Боливарианской Республики и его ближайшего окружения.

Тем не менее Трамп дал понять, что, если Мадуро не уйдет сам, Штаты рассмотрят различные варианты действий в отношении Венесуэлы, в том числе применение силы.

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США действительно могут начать наносить удары по территории республики. На фоне инициативы Вашингтона по жесткой борьбе с предполагаемым наркотрафиком из Латинской Америки, Трамп обратился ко всем авиакомпаниям с призывом считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым.

В ответ на это правительство латиноамериканской страны выступило с требованием к США соблюдать ее воздушные границы.

