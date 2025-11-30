В Тульской области пожар унес жизни двух человек

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 63 0

В результате возгорания в пятиэтажке погибли два человека, спасены десять жителей дома

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

В Тульской области произошел пожар в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома в поселке Петровский, сообщает пресс-служба МЧС по региону 30 ноября.

«Возгорание произошло в квартире на пятом этаже пятиэтажки на улице Ивана Бунина в поселке Петровский», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В результате происшествия погибли два человека, спасателям удалось эвакуировать десять жителей, среди которых двое детей. Площадь возгорания составила 25 кв. м, к тушению привлекались 18 специалистов и пять пожарных расчетов.

Ранее в этот же день в Москве на Пролетарском проспекте возник пожар в жилом доме. Спасателям удалось спасти 11 человек, двое пострадали. На месте работали 24 сотрудника и семь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

26 ноября в районе Тай По в Гонконге вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщал 5-tv.ru. В течение нескольких часов семь высотных зданий были охвачены пламенем. Этот пожар стал одним из крупнейших в истории Китая.

