«Подведем итоги»: когда состоится заседание госсовета Союзного государства

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

О месте проведения мероприятия рассказал глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

Где пройдет заседание высшего госсовета союзного государства

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в Москве в январе

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии пройдет в январе 2026 года в Москве. Об этом 30 ноября сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Мы на отдельной встрече с коллегами из России подведем итоги перед Высшим государственным советом Союзного государства в следующем году в январе в Москве», — отметил политик.

По словам Крутого, все программы Союзного государства реализуют в намеченные сроки, так как работа по ним идет хорошими темпами.

В состав Высегой государственного совета Союзного государства входят президенты России и Белоруссии, главы правительств, а также представители парламентов двух стран. В прошлый раз заседание проходило в 2024 году в Минске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин сообщил о проведении следующего саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

