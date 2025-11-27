Путин анонсировал следующий саммит ОДКБ в Москве

Очередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в Москве 11 ноября 2026 года. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании ОДКБ в Бишкеке.

По словам российского лидера, дата и место в настоящий момент утверждены.

«Согласовано, что следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет в Москве 11 ноября 2026 года», — отметил он.

При этом Путин сказал, что Россия будет рада принять зарубежных гостей в столице. К тому же он подчеркнул, что в текущем году РФ поможет, чем необходимо, и окажет содействие Киргизии в ходе ее председательства в организации.

В тот же день президент РФ охарактеризовал ОДКБ как надежный гарант безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Российский лидер пояснил, что РФ и дальше планирует тесно сотрудничать с союзниками для укрепления оборонного потенциала ОДКБ. Помимо этого, Путин назвал ОДКБ авторитетной региональной структурой.

Путин прилетел в Киргизию с официальным визитом 25 ноября. Российского лидера у трапа в аэропорту Бишкека встретил президент страны Садыр Жапаров, с которым позже у Путина состоялись конструктивные переговоры. Также глава государства провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 2026 года Россия становится председателем ОДКБ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.