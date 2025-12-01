«Пришлось подключиться»: Сийярто помог переводчице Орбана на встрече с Путиным


Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 66 0

Инцидент объяснили и в венгерском парламенте.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Во время переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру Сийярто пришлось помочь переводчице своего начальника после того, как та неверно услышала слова российского лидера. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин, опубликовав отрывок из одной передачи.

«Судя по дальнейшим кадрам, когда Путин говорил о падении товарооборота, подключиться к переводу пришлось даже министру иностранных дел Сийярто», — отметил корреспондент.

По словам Зарубина, переводчица Орбана плохо услышала слова российского лидера. При этом, как сообщил журналист, в венгерском парламенте этот инцидент объяснили тем, что такие ошибки случаются, как случаются и плохие дни.

Уточняется, что отрывок, приведенный журналистом, сняли во время открытой части встречи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, переговоры Путина и Орбана прошли в Москве 28 ноября. По словам Сийярто, венгерской делегации удалось добиться от России гарантий по энергоснабжению. Это, как отметил министр, и было основной целью поездки.

При этом он уточнил, что один из пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, затрагивающий возвращения России в мировую экономику, больше соответствует интересам Евросоюза, чем Москвы.

