Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 18 0

Предприниматель пообещал стопроцентную конфиденциальность запросов пользователей.

Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon

Фото: www.globallookpress.com/Dave Bedrosian

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Основатель Telegram Павел Дуров 30 ноября сообщил о запуске новой децентрализованной и конфиденциальной сети для обработки ИИ-запросов — Cocoon (Confidential Compute Open Network), работающей на блокчейне TON.

«Наша децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon запущена в работу. Первые запросы от пользователей на искусственный интеллект теперь обрабатываются Cocoon со 100-процентной конфиденциальностью. Владельцы графических процессоров уже зарабатывают TON», — написал он в Telegram-канале.

По словам Дурова, Cocoon должна заменить централизованные вычислительные сервисы, которые, по его словам, выступают дорогостоящими посредниками, снижающими уровень приватности.

Платформа призвана устранить экономические и конфиденциальные проблемы, характерные для традиционных поставщиков вычислительных ресурсов.

Дуров пообещал в течение нескольких недель увеличить поставки процессоров, а также анонсировал новые ИИ-функции в Telegram.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дуров признался, что почти не пользуется мобильным телефоном, объяснив это тем, что ненавидит, когда его отвлекают. Он добавил, что другие люди или какие-то организации не могут диктовать ему, о чем ему думать и какой выбор совершать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

1:42
Неловко вышло: украинец сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете
1:23
Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon
1:04
Закон или справедливость: в ГД объяснили реакцию россиян на скандал с Долиной
0:45
«Пришлось подключиться»: Сийярто помог переводчице Орбана на встрече с Путиным
0:26
Спустя 400 лет: утерянную картину Рубенса продали почти за три миллиона евро
0:07
Рубио назвал переговоры с Украиной продуктивными, однако работы еще много

Сейчас читают

Это мальчик! «Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко
«Это очень сложно пережить»: рэпер ST завязал с алкоголем
Колесо Фортуны, сила сердца и мудрый выбор: Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 декабря
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео