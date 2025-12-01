На Красной площади открылся ГУМ-каток

На Красной площади в центре Москвы открылись рождественская ярмарка и ГУМ-каток. Об этом сообщили в пресс-службе катка.

В этом году вдохновением для оформления площадки послужила дымковская игрушка — знаменитый глиняный сувенир родом с Вятки.

Для посетителей ГУМ-каток будет работать ежедневно вплоть до 1 марта с 09:00 до 23:30. Заключительный сеанс стартует в 22:30. Продолжительность — один час. Кроме того, попасть на первые четыре утренних сеанса в будние дни можно будет совершенно бесплатно.

По субботам на льду под руководством опытных тренеров национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» будут проходить тренировки по игре с шайбой.

По воскресеньям наставники из школы Анастасии Гребенкиной будут помогать любителям фигурного катания оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы, такие как спирали, пробежки и вращения.

