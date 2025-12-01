На Красной площади открылся ГУМ-каток

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 52 0

Вдохновением для оформления площадки послужила дымковская игрушка.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Красной площади в центре Москвы открылись рождественская ярмарка и ГУМ-каток. Об этом сообщили в пресс-службе катка.

В этом году вдохновением для оформления площадки послужила дымковская игрушка — знаменитый глиняный сувенир родом с Вятки.

Для посетителей ГУМ-каток будет работать ежедневно вплоть до 1 марта с 09:00 до 23:30. Заключительный сеанс стартует в 22:30. Продолжительность — один час. Кроме того, попасть на первые четыре утренних сеанса в будние дни можно будет совершенно бесплатно.

По субботам на льду под руководством опытных тренеров национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» будут проходить тренировки по игре с шайбой.

По воскресеньям наставники из школы Анастасии Гребенкиной будут помогать любителям фигурного катания оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы, такие как спирали, пробежки и вращения.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Музее кино на ВДНХ 6 и 7 декабря пройдет масштабный детский фестиваль «Как для взрослых, только лучше».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

2:58
Россияне пожаловались на нарушения сроков ремонта авто по страховке
2:39
CNN узнал о сроках возможной отставки Мадуро
2:20
СМИ узнали о планах Индии приобрести истребители Су-57 и ЗРК С-500
2:00
На Красной площади открылся ГУМ-каток
1:42
Неловко вышло: украинец сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете
1:23
Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon

Сейчас читают

Это мальчик! «Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко
«Это очень сложно пережить»: рэпер ST завязал с алкоголем
Колесо Фортуны, сила сердца и мудрый выбор: Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 декабря
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео