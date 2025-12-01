Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в году

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

После двух рабочих дней последуют новогодние каникулы.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко



В декабре россиян ждет самая короткая рабочая неделя в году — в последние дни месяца трудиться предстоит только в понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — привело ее слова агентство РИА Новости.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ближайшие новогодние праздники россияне получат самые продолжительные каникулы за последние 12 лет. Отдыхать они будут целых 12 дней, а вернутся к работе только 12 января. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


