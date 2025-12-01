США усилили давление на Турцию из-за закупок российских нефти и газа

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 43 0

Попытки Вашингтона ограничить энергетическое сотрудничество Москвы и Анкары дипломаты назвали примерами нечестной конкуренции.

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Посольство России в Анкаре сообщило об усилении США давления на Турцию

США усилили давление на Турцию из-за закупок российских нефти и газа, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Анкаре.

«Давление на Турецкую Республику со стороны США в этом вопросе, конечно, неуклонно возрастает, поскольку на Западе, где популярны идеи неоколониализма, навязывание своей воли другим странам в порядке вещей», — заявили в дипмиссии.

Там отметили, что попытки Вашингтона ограничить энергетическое сотрудничество Москвы и Анкары уже предпринимаются и являются примерами нечестной конкуренции.

Дипломаты отметили, что Россия и Турция находятся в постоянном контакте по множеству вопросов, включая энергетику. Речь идет не только о закупках углеводородов, но и строительстве АЭС «Аккую» в Мерсине.

В посольстве добавили, что в Анкаре осознают, что у России репутация надежного поставщика на турецком рынке.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве заявил о получении гарантий по энергоснабжению от России. При этом в начале ноября премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт получил полное освобождение от американских санкций, касающихся поставок российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба».

