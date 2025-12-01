Бывший водитель Андрея Разина дал против него показания по делу о мошенничестве

Бывший водитель экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина дал против него показания. Об этом сообщило агентство ТАСС, журналисты которого ознакомились с материалами дела.

«Видел я его в последний раз в 2021 году в Сочи. Разин мне платил ежемесячную заработную плату в качестве водителя в размере 50 тысяч рублей», — отмечается в документах.

Мужчина признался, что в последний раз общался с Разиным в 2023 году. Однако тогда бывший работодатель был сильно пьян, поэтому, по словам водителя, понять его речь было крайне сложно.

Кроме того, мужчина рассказал, что после ухода от Разина он устроился на работу также в качестве водителя в Следственный комитет РФ по Хостинскому району города Сочи. Однако, как он сам отметил, уволился оттуда всего через три месяца.

Уголовное дело против бывшего продюсера группы «Ласковый май» было возбуждено в 2021 году. Следствие установило, что он под видом поддельного договора присваивал себе деньги поэта Сергея Кузнецова, который был автором песен группы. За эти действия Разин может попасть в тюрьму на срок до десяти лет. На днях правоохранители объявили его в межгосударственный розыск. При этом 26 ноября стало известно, что бывший продюсер зарегистрирован во Флориде.

Ранее следствие установило размер ущерба по делу Андрея Разина. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.