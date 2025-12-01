Пожилую женщину нашли с 60 ножевыми ранениями под матрасом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

В доме все выглядело так, будто преступник пытался инсценировать ограбление.

Женщину нашли с 60 ножевыми ранениями под матрасом в США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В американском штате Род-Айленд 81-летнюю женщину обнаружили мертвой в собственном доме. Ее тело с более чем 60 ножевыми ранениями было спрятано под матрасом. Об этом сообщает People.

По данным следствия, в полицию звонок поступил от соседа, который заметил, что женщина давно не выходила. Внутри все выглядело так, будто преступник пытался инсценировать ограбление, однако ничего не пропало.

Следователи собрали ДНК на месте преступления — позже данные совпали с образцами, взятыми у 28-летнего Мэтью Дюссо. Мотив убийства так и не был озвучен прокуратурой. О том, какие отношения связывали жертву и мужчину, не сообщается.

Злоумышленник был приговорен к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения. Несмотря на меру пресечения, он до сих пор заявляет о своей невиновности.

Генеральный прокурор Род-Айленда назвал жертву «активной, энергичной женщиной, чья жизнь была варварски прервана», и выразил надежду, что теперь близкие наконец почувствуют облегчение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Гармония в декабре, страсти в феврале: любовный гороскоп на зиму 2025-202...

Последние новости

12:42
«Нас создал Бог»: студентку затравили за эссе о существовании только двух гендеров
12:25
Пожилую женщину нашли с 60 ножевыми ранениями под матрасом
12:08
ВС РФ освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
11:52
Борьба не со страной, а с режимом: Эдгард Запашный о целях СВО
11:29
«Ненависти нет»: Запашный о личном отношении российских бойцов к боевикам ВСУ
11:25
Водитель автобуса на международном рейсе занимался контрабандой золотых слитков из России

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Как не заразиться ВИЧ и что делать, если это уже случилось: о чем важно знать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
💇‍♀Лунный гороскоп денежных стрижек в декабре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео