Пожилую женщину нашли с 60 ножевыми ранениями под матрасом

В американском штате Род-Айленд 81-летнюю женщину обнаружили мертвой в собственном доме. Ее тело с более чем 60 ножевыми ранениями было спрятано под матрасом. Об этом сообщает People.

По данным следствия, в полицию звонок поступил от соседа, который заметил, что женщина давно не выходила. Внутри все выглядело так, будто преступник пытался инсценировать ограбление, однако ничего не пропало.

Следователи собрали ДНК на месте преступления — позже данные совпали с образцами, взятыми у 28-летнего Мэтью Дюссо. Мотив убийства так и не был озвучен прокуратурой. О том, какие отношения связывали жертву и мужчину, не сообщается.

Злоумышленник был приговорен к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения. Несмотря на меру пресечения, он до сих пор заявляет о своей невиновности.

Генеральный прокурор Род-Айленда назвал жертву «активной, энергичной женщиной, чья жизнь была варварски прервана», и выразил надежду, что теперь близкие наконец почувствуют облегчение.

