«Ради семьи»: психолог объяснила, почему второй брак стал нормой в России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 67 0

Чаще всего в первый союз люди заходят под давлением сценариев: «пора» и «надо».

Почему в России второй брак считается нормой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Лариса Каравайцева: часто именно второй брак оказывается более зрелым

Современные представления о браке меняются, и это совершенно нормально. Таким мнением с Газета.ру поделилась психолог Лариса Каравайцева.

Сейчас, как отметила эксперт, большинство людей спокойно завершают отношения, признавая, что перестали подходить друг другу. Они не пытаются сохранить брак «ради семьи», разрушая при этом и себя, и партнера.

«На этом фоне все заметнее становится феномен серийной моногамии — когда человек за жизнь выстраивает несколько последовательных, но глубоких и верных союзов», — сказала Лариса Каравайцева, добавив, что это не признак нестабильности, а осознанный выбор.

По мнению психолога, именно второй союз часто оказывается долговечным. В частности, это связано и с тем, что в первый брак люди заходят под давлением сценариев: «пора» и «надо».

Как отметила Каравайцева, первый брак — про ожидания, а второй — про понимание. После развода человек лучше осознает свои чувства. Поэтому знает, кого хочет видеть в качестве своего избранника. Но это не значит, что идея «на всю жизнь» устарела — для многих она по-прежнему ценна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как побороть боязнь новых отношений после тяжелого расставания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

0:55
В Москве начали демонтаж монорельса в районе станции метро «Фонвизинская»
0:36
Без риска для здоровья: какой способ приготовления кофе безопасен
0:17
Wise заблокирует карты российских клиентов без документов ЕС 
23:55
Минобороны показало видео из освобожденного Красноармейска
23:39
«Ради семьи»: психолог объяснила, почему второй брак стал нормой в России
23:20
Эффект ноцебо: почему могут не действовать лекарства

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео