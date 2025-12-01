«Ради семьи»: психолог объяснила, почему второй брак стал нормой в России

Психолог Лариса Каравайцева: часто именно второй брак оказывается более зрелым

Современные представления о браке меняются, и это совершенно нормально. Таким мнением с Газета.ру поделилась психолог Лариса Каравайцева.

Сейчас, как отметила эксперт, большинство людей спокойно завершают отношения, признавая, что перестали подходить друг другу. Они не пытаются сохранить брак «ради семьи», разрушая при этом и себя, и партнера.

«На этом фоне все заметнее становится феномен серийной моногамии — когда человек за жизнь выстраивает несколько последовательных, но глубоких и верных союзов», — сказала Лариса Каравайцева, добавив, что это не признак нестабильности, а осознанный выбор.

По мнению психолога, именно второй союз часто оказывается долговечным. В частности, это связано и с тем, что в первый брак люди заходят под давлением сценариев: «пора» и «надо».

Как отметила Каравайцева, первый брак — про ожидания, а второй — про понимание. После развода человек лучше осознает свои чувства. Поэтому знает, кого хочет видеть в качестве своего избранника. Но это не значит, что идея «на всю жизнь» устарела — для многих она по-прежнему ценна.

