«Последний салют» перед свадьбой? Чем опасны мальчишники

Metro: решение провести мальчишник в стрип-клубе может быть опасно для брака

Традиционные мужские вечеринки перед свадьбой, особенно включающие посещение стриптиз-клубов, способны негативно повлиять на прочность будущего брака. Об этом сообщило издание Metro со ссылкой на эксперта по отношениям Кортни Бойер.

По мнению специалистки, опасность кроется не в самом факте проведения мероприятия, а в деструктивном восприятии этого события как «последнего глотка свободы». Бойер уверена, что концепция прощания с холостяцкой жизнью в корне неверна, так как здоровый союз не предполагает нужды в подобных «турах».

Экспер акцентировала внимание на том, что само по себе посещение развлекательных заведений с танцовщицами не всегда является критическим сигналом, однако ключевое значение имеют намерения жениха и его поведение в этот вечер.

«Проблема не в самой традиции проведения мальчишника, а в устаревших установках. Если он преподносится как последний салют, такое празднование будущей свадьбы одним из супругов вызывает недоумение. Здоровые отношения не нуждаются в прощальном холостяцком туре», — заявил эксперт.

Она подчеркнула, что брак должен восприниматься как осознанный выбор и добровольное обязательство, а не как потеря независимости.

Для предотвращения конфликтов Бойер рекомендует парам заранее синхронизировать свои взгляды на верность и личные границы. Крайне важно еще до заключения официального союза проговорить, какие действия считаются изменой или неуважением к партнеру.

Коуч уверена, что фундаментом крепкой семьи является эмоциональная безопасность, которая создается через открытый диалог.

«Прежде чем вступить в брак, паре необходимо обсудить такие темы, как неуважительное поведение, что такое измена и как выражать беспокойство с любовью. Доверие — это не только про вещи, которые технически нарушают границы, но и эмоциональная безопасность», — подытожила Бойер.

