Они существуют! Жители США массово уверовали в пришельцев

Более половины жителей США верят пришельцев

Более половины жителей США уверены в существовании разумной жизни за пределами Земли. Такие данные приводятся в исследовании британской аналитической компании YouGov, результаты которого показывают, что интерес к теме пришельцев среди американцев остается стабильно высоким.

По итогам опроса 56 процентов респондентов заявили, что верят в существование инопланетян. При этом среди сторонников Демократической партии доля сторонников этой идеи достигает 61 процента, тогда как среди республиканцев — 46 процентов. Несмотря на это, только 30 процентов опрошенных полагают, что неопознанные летающие объекты представляют собой космические корабли других цивилизаций. Еще 45 процентов уверены, что у наблюдаемых феноменов есть иные объяснения. Кроме того, 47 процентов американцев считают, что инопланетяне уже могли посещать Землю.

Убежденность в существовании пришельцев оказалась выше, чем вера в других легендарных существ. Так, в снежного человека верят 28 процентов участников опроса, в йети — 23 процента, в лох-несское чудовище — 22 процента, а в чупакабру — лишь 16 процентов.

Ранее американский режиссер и продюсер Дэн Фара выдвинул обвинение в адрес военных США и других государств, заявив, что они якобы применяли ядерное оружие против инопланетян. По его предположению, США и СССР проводили высотные ядерные испытания с целью вывести из строя возможные космические корабли пришельцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.