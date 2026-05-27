Контакт уже был? Что нашли в новых документах Пентагона о НЛО и пришельцах

В новых документах о НЛО и пришельцах нашли сообщения о контакте с ними

Инопланетяне существуют и давно наблюдают за Землей? Разговоры об этом получили новый повод после публикации американскими властями материалов об НЛО.

В документах фигурируют зеленые сферы, дискообразные объекты, огненные шары, наблюдения рядом с военными базами и видеозаписи странных целей в небе. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Для сторонников идеи о пришельцах эти материалы выглядят как доказательства существования инопланетян. Однако пока опубликованные файлы подтверждают другое: НЛО действительно фиксировали, а власти США много лет собирали и проверяли подобные сообщения.

Новые файлы об НЛО

5-tv.ru

В мае 2026 года американское оборонное ведомство начало публиковать новые массивы ранее закрытых материалов об НЛО. Первая партия документов появилась 8 мая, вторая — 22 мая. Во вторую вошли 222 файла, связанные с тем, что официальные структуры называют неопознанными аномальными явлениями.

Материалы опубликовали в рамках инициативы администрации президента США Дональда Трампа по раскрытию информации об НЛО. Среди файлов оказались старые документы, фото, видеозаписи военных сенсоров и описания наблюдений, которым не дали однозначного объяснения.

Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет заявил, что материалы об НЛО давно привлекали внимание общества и становились причиной многочисленных спекуляций. Поэтому, по его словам, публике необходимо увидеть эти данные самостоятельно.

Сами по себе документы об НЛО важны: они показывают, что сообщения о странных объектах действительно изучали на государственном уровне.

Но если говорить именно про доказательства существования инопланетян, то публикация сотен файлов еще не дает окончательного ответа. Чтобы признать, что НЛО связаны с внеземной жизнью, потребовались бы проверенные образцы, подтвержденные технологии или неопровержимые данные о происхождении объектов.

Сферы над военной базой

5-tv.ru

Одним из самых обсуждаемых документов из новой подборки стал 116-страничный файл о событиях у секретного объекта в Сандии, штат Нью-Мексико. Он охватывает период с 1948-го по 1950 год и содержит сведения о 209 наблюдениях зеленых сфер, дискообразных объектов и огненных шаров рядом с военной базой.

Появление НЛО около засекреченного объекта звучит как готовая история о том, что пришельцы интересуются военными технологиями людей. Именно такие эпизоды часто называют доказательствами существования инопланетян. В документах также описаны следы медного порошка, найденные в районах, где ранее замечали странные объекты.

Неопознанный объект рядом с военной базой может быть важной проблемой для безопасности, даже если его происхождение полностью земное. Это может быть аппарат другого государства, экспериментальная техника, природное явление, ошибка наблюдения или событие, для объяснения которого просто не хватает данных.

Получается, что инопланетяне в подобных историях остаются одной из версий. Странные сферы и огненные шары вызывают вопросы, но сами по себе не превращаются в доказательства существования инопланетян.

Видео с загадочными объектами

5-tv.ru

Особое внимание вызвали опубликованные видеоматериалы об НЛО. Среди них — запись уничтожения неопознанного объекта над озером Гурон в феврале 2023 года. В новую подборку также попали кадры объекта, замеченного возле самолета над юго-востоком США в апреле 2024 года, и видео из Сирии, где цель неожиданно меняет направление и исчезает из поля наблюдения сенсора.

Для людей, убежденных, что инопланетяне уже находятся рядом, подобные ролики становятся визуальными доказательствами их существования. На экране действительно видно нечто, что операторы не смогли сразу назвать самолетом, дроном или иным известным объектом.

Но проблема заключается в качестве данных. Видео НЛО может показывать физический объект, однако по нему не всегда возможно определить размер цели, расстояние до нее, скорость, материал и происхождение. Даже необычное движение на кадрах не доказывает, что перед камерой находились пришельцы или их летательный аппарат.

Управление по расследованию аномалий при Пентагоне ранее публиковало результаты разборов подобных видео. Некоторые НЛО специалисты с высокой уверенностью определили как воздушные шары или птиц. Другие записи остались неразрешенными из-за недостатка информации, хотя поведение объектов не признали исключительным.

Четыре вида пришельцев?

5-tv.ru

На фоне публикаций Пентагона громко прозвучали заявления исследователя Хэла Путхоффа, который ранее получал финансирование Центрального разведывательного управления США и консультировал программу Advanced Aerospace Weapon System Applications Program.

В подкасте The Diary of a CEO он заявил, что американские власти якобы располагают останками представителей четырех видов внеземной жизни, извлеченными из потерпевших крушение НЛО. Об этом сообщал телеканал Fox News.

«Люди, которые участвовали в операциях по извлечению, говорили, что существует как минимум четыре типа. У меня не было прямого доступа к этим данным, но я доверяю людям, с которыми разговаривал», — заявил исследователь.

В связанных с НЛО обсуждениях предполагаемых пришельцев называют «нордиками», «серыми», «инсектоидами» и «рептилоидами». «Серых» обычно описывают как небольших безволосых существ с большими глазами, «нордики» якобы напоминают людей, «рептилоиды» выглядят как двуногие ящероподобные существа, а «инсектоиды» — как формы жизни, похожие на насекомых.

Обществу не показали ни останки пришельцев, ни результаты их исследований, ни материалы, которые независимые специалисты могли бы проверить. Пока рассказы о четырех видах инопланетян остаются заявлениями людей, уверенных в существовании тайных программ вокруг НЛО.

Что говорил разведчик

5-tv.ru

Еще одним громким эпизодом стали показания бывшего сотрудника разведки Военно-воздушных сил США Дэвида Груша. В 2023 году он заявил в Конгрессе США, что власти якобы получили «нечеловеческие биологические материалы» из объектов, потерпевших крушение.

Однако и эти утверждения не стали общедоступными доказательствами существования инопланетян. Материалы, которые позволили бы независимо подтвердить происхождение предполагаемых биологических образцов, публично представлены не были. Поэтому заявления Груша усилили интерес к теме НЛО, но не закрыли главный вопрос.

НЛО и безопасность

Даже если пришельцы пока не доказаны, документы об НЛО важны для военных. Неопознанный объект рядом с базой, самолетом, полигоном или зоной испытаний может быть угрозой независимо от того, имеет ли он отношение к инопланетянам.

Именно на это обращают внимание специалисты: НЛО, происхождение которых не удалось установить, показывают возможные уязвимости систем наблюдения и обороны. Если военные не понимают, что именно находится в воздушном пространстве, проблема существует даже в том случае, если объект позднее окажется дроном, шаром или секретным аппаратом земного происхождения.

Астрофизик Ави Леб подчеркивал, что возможное обнаружение объекта, созданного не человеком, стало бы крупнейшим открытием для человечества. Однако ключевое слово здесь — «если». До тех пор, пока внеземное происхождение НЛО не установлено, говорить о том, что пришельцы доказаны, не стоит.

Почему НЛО — это не пришельцы

5-tv.ru

Главная ошибка в обсуждении темы заключается в том, что слова «НЛО» и «инопланетяне» часто используют почти как синонимы. На самом деле НЛО означает лишь объект или явление, которое не получилось сразу идентифицировать. НЛО может позже оказаться воздушным шаром, птицами, спутником, бликом, особенностью работы камеры или известным летательным аппаратом.

НАСА в докладе об неопознанных аномальных явлениях указывало, что в научной литературе нет убедительных свидетельств внеземного происхождения НЛО. Управление по расследованию аномалий при Пентагоне также сообщало, что не обнаружило подтверждений наличия у американских компаний внеземных технологий.

Более того, один из образцов, который связывали с якобы разбившимся аппаратом пришельцев, после проверки оказался промышленным сплавом земного происхождения. То есть отдельные громкие «доказательства существования инопланетян» при проверке уже получали вполне обычное объяснение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.