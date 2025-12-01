Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоится 2 декабря

Президент России Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф встретятся 2 декабря 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры российского лидера и представителя Соединенных Штатов пройдут во второй половине дня и должны стать важной частью процесса по мирному урегулированию украинского кризиса.

Песков подчеркнул, что пока рано говорить о том, какими будут отношения между двумя державами. Еще не ясно, будут Москва и Вашингтон партнерами или соперниками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что госсекретарь США Марко Рубио сказала о важности переговоров РФ и США по Украине. Он отметил, что Вашингтон уже обладает «довольно хорошим пониманием» позиции Москвы по украинскому вопросу. Рубио подчеркнул, что необходимо поддерживать связь в равной степени со всеми сторонами конфликта. Поэтому Уиткофф посетит Россию.

