«Работа продолжится»: Рубио заявил о важности переговоров РФ и США по Украине

|
Даниил Ципелев
Дипломат отметил, что в Вашингтоне понимают позицию Россию по украинскому конфликту.

Как Рубио оценивает важность переговоров США и РФ 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Госсекретарь Марко Рубио заявил о важности переговоров России и США по Украине

Переговоры Вашингтона и Москвы, которые пройдут с участием президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, должны стать частью «уравнения» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио после переговоров с украинской делегацией во Флориде.

«Работа продолжится позже на этой неделе, когда господин Уиткофф отправится в Москву. Хотя мы также поддерживали контакт с российской стороной в разной степени, думаю, у нас сложилось довольно хорошее понимание и их позиции», — отметил политик.

В то же время Рубио подчеркнул, что Вашингтон на нынешнем этапе достаточно хорошо понимает позицию России по украинскому конфликту.

Переговоры между представителями США и Украины прошли во Флориде, в гольф-клубе Shell Bay Club. Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров. Соединенные Штаты на встрече представляли Марко Рубио, Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее отмечалось, что именно Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для продолжения переговоров с Россией, чтобы положить конец украинскому конфликту. Спецпредставитель планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным 2 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вашингтон и Киев обсудят, когда на Украине пройдут выборы президента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

