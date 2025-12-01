Глава ФСИН на встрече с Путиным заявил о снижении числа осужденных в РФ

Путин провел рабочую встречу с главой ФСИН

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев заявил, что численность осужденных, находящихся в местах лишения свободы, сократилась. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Аркадий Гостев пояснил: эти изменения, в первую очередь, связаны с мерами ведомства по гуманизации уголовной политики.

«Институт исправительных центров работает и приносит положительные результаты», — уточнил Аркадий Гостев в беседе с главой государства.

Кроме того, руководитель ФСИН рассказал о положительной динамике, связанной с социализацией осужденных. В некоторых случаях такие люди имеют право выходить за периметр места, где они отбывают наказание, а также самостоятельно добираться на места работы.

«Они получают зарплату. Это способствует возмещать ущерб пострадавшим», — сказал глава ФСИН.

