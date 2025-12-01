Узаконили отношения? Возлюбленная Дурова назвала его своим мужем

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 84 0

Бизнесмен встречается с Юлией Вавиловой около года.

С кем встречается Павел Дуров

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Возлюбленная предпринимателя Павла Дурова, Юлия Вавилова, дала понять в Instagram*, что они могли узаконить отношения.

Юлия разместила шуточный пост, в котором призналась, что решает простейшие арифметические задачи только с помощью калькулятора.

«Мой муж хватает мой телефон в поисках переписки с другими, но там есть нечто похуже», — написала она.

В подписи Вавилова добавила, что ее супруг «владеет более чем тремя языками». Эти строки многие пользователи восприняли как намек на то, что она стала женой предпринимателя.

Юлии Вавиловой 25 лет. Она работает переводчиком с английского, испанского и арабского языков. Ее отношения с Дуровым продолжаются около года. Девушка сопровождала бизнесмена и в августе 2024 года, когда его задержали во Франции.

В тот период Вавилова призналась в соцсетях, что из-за переживаний на фоне ареста Дурова потеряла ребенка. Она рассказала подписчикам, что некоторые обвиняли ее в произошедшем, в результате чего у нее случилась паническая атака.

Позднее Юлия сообщила, что на десятой неделе врачи диагностировали замершую беременность и сообщили, что сердце малыша перестало биться.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

