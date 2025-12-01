Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с жертвами наводнений

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке в связи с гибелью людей в результате мощнейшей непогоды.

В телеграмме, опубликованной 1 декабря на официальном сайте Кремля, говорится, что президент РФ попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

«Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшими в вашей стране наводнениями и оползнями», — сказано в послании.

Еще Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате стихийного бедствия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сильные ливни обрушились на юго-восточную Азию. Согласно последним данным, число жертв на Шри-Ланке превысило три сотни. Кроме того, десятки людей числятся пропавшими без вести. Сильные дожди накрыли страну в начале прошлой недели. Также непогода обрушилась на Индонезию и Таиланд.

