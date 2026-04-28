Тела троих рабочих обнаружили в строительном вагончике в Подмосковье

Внутри помещения нашли горелку и большой газовый баллон.

Что известно о гибели рабочих строителей в Подмосковье

Тела трех рабочих обнаружили в строительном вагончике в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, мужчины могли отравиться угарным газом. Внутри помещения нашли горелку и большой газовый баллон. Известно, что рабочие занимались строительством коттеджа на территории коттеджного поселка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить, как использовалось газовое оборудование и могло ли оно стать причиной гибели людей.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Пензенской области возбудили уголовное дело после смерти семи человек от отравления угарным газом. По данным Следственного комитета России, дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В ведомстве сообщали, что гибель людей могла быть связана с эксплуатацией газового оборудования. При осмотре тел видимых повреждений не нашли, а точную причину смерти должны установить по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Трагедия произошла в деревне Заречная Пензенской области. По предварительной информации, угарный газ распространился на четыре квартиры многоквартирного дома. Среди погибших детей не было.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

