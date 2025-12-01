Нам нужна футбольная команда: как дети Лерчек отреагировали на беременность мамы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 48 0

Мнения старших наследников интернет-знаменитости разделились.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дети блогера Лерчек были счастливы, узнав о беременности мамы

Дети блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) были счастливы, узнав о беременности мамы. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщила сама интернет-знаменитость перед очередным заседанием суда.

По словам Чекалиной, ее дети, от первого брака пришли в восторг, когда узнали о том, что в их семье ожидается пополнение. Блогер отметила, что ее старшие наследники-двойняшки Алиса и Богдан, разделились во мнениях. Дочь хочет, чтобы родилась сестренка, а сын — чтобы братик.

«Как он (Богдан. — Прим. ред.) сказал, Луис (Луис Сквиччиарини — новый возлюбленный Лерчек, танцор. — Прим. ред.), нам нужна футбольная команда. Луис же с Аргентины», — вспоминала интернет-знаменитость.

Блогер уже воспитывает троих детей, которые родились в браке с бывшим супругом Артемом Чекалиным: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Лерчек попросил суд направить блогера на обследование по беременности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

17:15
«Остались в прошлом»: король Карл отказался от любимого хобби из-за здоровья
17:11
МИД РФ: заявления об ударах НАТО по РФ подрывают усилия по урегулированию
17:05
Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены нашли в пустыни в ОАЭ
17:00
Туры в Египет и Турцию в 2026 году могут подорожать на пять-семь процентов
16:55
Где лучше строить поселения на Луне? Космонавт раскрыл секрет
16:45
Внучке экс-мэра Самары продлили срок содержания под стражей

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
Как не заразиться ВИЧ и что делать, если это уже случилось: о чем важно знать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео