Нам нужна футбольная команда: как дети Лерчек отреагировали на беременность мамы
Мнения старших наследников интернет-знаменитости разделились.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Дети блогера Лерчек были счастливы, узнав о беременности мамы
Дети блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) были счастливы, узнав о беременности мамы. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщила сама интернет-знаменитость перед очередным заседанием суда.
По словам Чекалиной, ее дети, от первого брака пришли в восторг, когда узнали о том, что в их семье ожидается пополнение. Блогер отметила, что ее старшие наследники-двойняшки Алиса и Богдан, разделились во мнениях. Дочь хочет, чтобы родилась сестренка, а сын — чтобы братик.
«Как он (Богдан. — Прим. ред.) сказал, Луис (Луис Сквиччиарини — новый возлюбленный Лерчек, танцор. — Прим. ред.), нам нужна футбольная команда. Луис же с Аргентины», — вспоминала интернет-знаменитость.
Блогер уже воспитывает троих детей, которые родились в браке с бывшим супругом Артемом Чекалиным: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев.
