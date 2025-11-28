Адвокат Лерчек попросил суд направить блогершу на обследование по беременности

Защита блогерши Валерии Чекалиной, также известной, как Лерчек, обратилась к суду с ходатайством о проведении своей подзащитной медицинского обследования по беременности. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на адвоката арестованной, Виктора Дугина.

О том, что блогерша, находящаяся под домашним арестом с конца 2024 года, беременна четвертым ребенком, стало известно 14 ноября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чекалиной окажут полноценную медицинскую помощь во время родов.

У беременной обнаружили осложнения — по словам ее жениха Луиса Сквиччиарини, медики диагностировали у нее анемию и гестоз, женщине нужно постоянное наблюдение специалистов и посещение клиники.

Лерчек находится под арестом по делу о незаконном выводе за границу более 251,6 миллионов рублей. Ее экс-супруга Артема Чекалина также обвиняют в подлоге и махинациях с финансовыми счетами с сентября 2021 года по февраль 2022 года.

