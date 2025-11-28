Адвокат Лерчек попросил суд направить блогершу на обследование по беременности
Ранее у женщины обнаружили осложнения. Медики диагностировали у нее анемию и гестоз.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Защита блогерши Валерии Чекалиной, также известной, как Лерчек, обратилась к суду с ходатайством о проведении своей подзащитной медицинского обследования по беременности. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на адвоката арестованной, Виктора Дугина.
О том, что блогерша, находящаяся под домашним арестом с конца 2024 года, беременна четвертым ребенком, стало известно 14 ноября 2025 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что Чекалиной окажут полноценную медицинскую помощь во время родов.
У беременной обнаружили осложнения — по словам ее жениха Луиса Сквиччиарини, медики диагностировали у нее анемию и гестоз, женщине нужно постоянное наблюдение специалистов и посещение клиники.
Лерчек находится под арестом по делу о незаконном выводе за границу более 251,6 миллионов рублей. Ее экс-супруга Артема Чекалина также обвиняют в подлоге и махинациях с финансовыми счетами с сентября 2021 года по февраль 2022 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 24 нояб
- Суд продлил на полгода домашний арест блогерам Чекалиным
- 14 нояб
- Не в курсе? Мать Лерчек прокомментировала четвертую беременность дочери
- 14 нояб
- Неожиданное пополнение: блогер Лерчек ждет четвертого ребенка
- 7 нояб
- Чекалины предстанут перед судом за вывод 250 млн рублей за границу
- 22 окт
- Стилиста блогера Лерчек заключили под стражу
- 2 окт
- «Родился в рубашке»: сын Лерчек чудом остался жив после падения на него стола
- 2 окт
- «Буду бабки грести»: Артем Чекалин рассказал, чем займется после освобождения
- 2 окт
- Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
- 23 сент
- Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
- 13 сент
- «Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
Читайте также
93%
Нашли ошибку?