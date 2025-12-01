Постоянно лгала и изменяла: бывший муж Дженнифер Лопес в ярости из-за ее слов

RadarOnline: бывший муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах и обмане

После заявления певицы Дженнифер Лопес о том, что ни один мужчина якобы не любил ее «по-настоящему», ее первый муж публично обрушился на певицу с обвинениями в измене и искажении фактов их брака. Об этом пишет RadarOnline.

В интервью Говарду Стерну певица сказала, что ее бывшие партнеры были «неспособны любить». Лопес отметила, что тогда не любила себя сама и лишь позже поняла истинную причину несчастливых отношений.

Эти слова вызвали резкую реакцию у ее первого мужа, Оджани Ноа. В соцсетях он заявил, что Лопес «принижает» бывших партнеров, и подчеркнул, что проблема заключалась не в мужчинах, а в ней самой. Он утверждал, что был в нее влюблен, переехал ради нее в другой штат и полностью поддерживал, но она, по его словам, лгала ему, изменяла и просила сохранить брак только для того, чтобы избежать внимания прессы.

Он добавил, что певица якобы выбрала карьеру и стремление к славе, пренебрегая отношениями, и что ей «следовало бы хотя бы раз сказать правду».

Отдельно Лопес отметила, что развод с актером Беном Аффлеком стал для нее переломным моментом. Чтобы прийти в себя, певица обращалась за помощью к терапевтам и религиозным наставникам.

