Журналисты спасли шестилетнего мальчика, которому грозила казнь через съедение

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Ребенка обвинили в колдовстве.

Смертная казнь через съедение

Фото: 5-tv.ru

DM: журналисты спасли приговоренного к смертной казни через съедение

Австралийские журналисты спасли шестилетнего мальчика в Западном Папуа, которому угрожала смертная казнь, сопровождавшаяся последующим поеданием тела. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Мальчик по имени Вава Чомбонгай был приговорен к смерти своим же племенем. Его обвинили в колдовстве, из-за которого, как считали односельчане, умерли его родители. Ведущий австралийской утренней программы Бен Фордхэм познакомился с ребенком случайно во время съемок еще в 2006 году. Он описал встречу как «самый леденящий душу момент», а сопровождавший их гид сказал, что Чомбонгаю «повезет дожить до своего 16-летия». Любой член племени мог убить мальчика и съесть — каннибализм практиковался у них как часть ритуалов.

Когда история получила большой резонанс, телевизионному каналу поручили спасти ребенка. Съемочная группа попыталась провести операцию, однако ее депортировали из Индонезии из-за отсутствия необходимых виз.

Один из журналистов не отказался от намерения помочь. Спустя время он вернулся в деревню, где жил Чомбонгай, и забрал ребенка с собой. Мальчик вырос в Северной Суматре, получил образование, а его обучение оплачивала компания, сотрудники которой однажды узнали о его судьбе и решили не оставлять его без поддержки.

