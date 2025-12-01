Семье Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России

Дарья Корзина
Дочь легендарного футболиста получила награду за вклад отца в развитие российского спорта.

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

В Москве состоялась церемония вручения золотой медали Героя Труда России семье выдающегося нападающего и многолетнего тренера «Спартака» Никиты Симоняна. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Высокую государственную награду, а также документы, подтверждающие присвоение звания, приняла дочь знаменитого спортсмена Виктория Симонян.

В РФС уточнили, что решение о присвоении почетного звания было принято 10 октября текущего года. Награда учреждена за исключительный вклад Никиты Симоняна в развитие отечественного футбола и многолетние заслуги перед страной.

В торжественной передаче медали участвовал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее 5-tv.ru информировал, что президент Владимир Путин назвал Никиту Симоняна выдающейся фигурой российского и мирового футбола. Олимпийский чемпион в составе сборной СССР и бывший форвард «Спартака» оставался кумиром болельщиков и настоящей легендой спорта.

Глава государства направил соболезнования родным и близким спортсмена.

