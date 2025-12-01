Ларису Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы сделок с жильем

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Заседание состоится 17 декабря.

Долину пригласили в ГД для обсуждения сделок с жильем

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народную артистку России Ларису Долину пригласили в Государственную думу для участия в заседании, на котором будут обсуждаться проблемы сделок на рынке вторичного жилья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева.

«Первое заседание рабочей группы пройдет в формате открытого круглого стола „Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок“ 17 декабря 2025 года в Государственной думе», — сказано в сообщении.

Помимо Ларисы Долиной, на заседание также приглашены ведущие юристы и адвокаты, специализирующиеся на жилищных спорах, представители Росреестра, Минюста и банковского сектора, депутаты профильных комитетов Госдумы, а также авторитетные блогеры.

По словам Свищева, поводом для проведения подобного мероприятия стали участившиеся случаи мошенничества, связанные с продажей недвижимости. В частности, продавцы жилья, получив деньги и заключив сделку, обращаются в суд, требуя вернуть себе имущество, заявляя при этом, что стали жертвами злоумышленников. В итоге добросовестный покупатель теряет и жилье, и денежные средства.

«Ситуация приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры… Мы обязаны разорвать этот порочный круг беззакония и безответственности», — заключил Свищев.

Лариса Долина утверждает, что стала жертвой мошенников. В августе в ее квартиру пришли люди и заявили, что жилье принадлежит им. Новые собственники купили жилище за 112 миллионов рублей. Исполнительница деньги получила, но потом перевела на «безопасный счет» аферистам, которые представились сотрудниками спецслужб, и в итоге потеряла и жилье, и средства.

Долина подала в суд против покупательницы ее квартиры Полины Лурье, та составила встречный иск, но проиграла. Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что адвокат усомнился в правомерности отказа в признании сделки с квартирой Долиной.

Ларису Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы сделок с жильем
