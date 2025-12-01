Российский фридайвер Молчанов обновил мировой рекорд в раздельных ластах

Дарья Корзина
Спортсмен покорил глубину 127 метров на соревнованиях в Карибском море.

Молчанов обновил мировой рекорд в раздельных ластах

Фото: Пресс-служба Алексея Молчанова

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил абсолютный мировой рекорд на турнире Deep Dominica в Доминике. Спортсмен достиг отметки 127 метров в дисциплине раздельных ласт за 4 минуты 43 секунды. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Достижение стало 41-м мировым рекордом в его карьере.

Предыдущее высшее достижение также принадлежало Молчанову: в сентябре на чемпионате AIDA на Кипре он покорил глубину 126 метров в той же дисциплине.

Алексей продолжает развитие уникального спортивного наследия своей семьи. Его мать, легендарная Наталья Молчанова, считалась одной из величайших фридайверов мира: она была 22-кратной чемпионкой мира и установила 41 мировой рекорд, овладев всеми ключевыми дисциплинами этого спорта.

В августе 2015 года во время тренировочного погружения у берегов Ивисы (Испания) Молчанова исчезла. Несмотря на немедленные поиски, обнаружить ее не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хоккеист Александр Овечкин установил сразу три новых рекорда.

