Эрдоган заявил о недопустимости угроз судоходству в экономической зоне Турции

Создание угроз безопасности мореплаванию в экономической зоне Турции является недопустимым. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавние атаки на торговые суда у берегов республики в Черном море.

«Мы никоим образом не можем оправдать нападения на суда в нашей исключительной зоне», — сказал он в обращении к нации после заседания правительства. Текст выступления опубликован на YouTube-канале главы государства.

Турецкий лидер предупредил, что Анкара направит всем сторонам «необходимые предупреждения» в связи с ухудшением морской обстановки и подчеркнул готовность реагировать на любые попытки нарушить безопасность судоходства.

Ранее 5-tv.ru информировал, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Во время разговора стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе предложения Соединенных Штатов по поиску мирного решения.

Российский руководитель отметил, что эти инициативы перекликаются с договоренностями, обсуждавшимися на российско-американском саммите на Аляске, и могут лечь в основу будущего урегулирования кризиса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.