Путин получил доклады об освобождении Волчанска и Красноармейска

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Глава государства также заслушал сообщения от командующих группировками «Центр» и «Восток».

Песков: Путин получил доклады об освобождении Волчанска и Красноармейска

Во время визита в один из пунктов управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Эту информацию сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — сказал Песков.

В рамках визита Владимир Путин выслушал доклады от Валерия Солодчука, командующего войсками группировки «Центр», и Андрея Иванаева, командующего войсками группировки «Восток».

Солодчук доложил президенту РФ о разгроме украинской группировки, окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации. Также он сообщил о том, что российские войска взяли под контроль южную часть города Димитрова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ успешно продвигаются в Красноармейске ДНР.

