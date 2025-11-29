ВС РФ успешно продвигаются в Красноармейске ДНР

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

Штурмовики теснят врага в восточной части города и микрорайоне Динас.

Как идет СВО в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Спецоперация

Российская армия успешно продвигается в Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовые группы 2-й армии успешно теснят врага в восточной части города и микрорайоне Динас. Кроме того, продолжается зачистка населенного пункта Ровное.

Всего за сутки на красноармейском направлении уничтожено до 290 вражеских боевиков.

Отражены девять атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района населенного пункта Гришино. Целью боевиков было деблокировать окруженные подразделения ВСУ, однако попытка деблокады провалилась, в результате чего уничтожены до 25 противников.

Ранее 5-tv.ru писал, что населенные пункты Красноармейск и Димитров в Донецкой Народной Республике полностью окружены. Об этом сообщал президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

