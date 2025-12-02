Не только кофе: врач назвала неочевидные продукты, способные вызвать бессонницу

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 33 0

От чего лучше воздержаться во время ужина?

Какие продукты для ужина ухудшают качество сна

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Эндокринолог Михалева: кофе и фастфуд на ужин могут ухудшить качество сна

Употребление перед сном кофе, крепкого чая и шоколада может спровоцировать бессонницу, а также ухудшить качество сна. Об этом изданию Lenta.ru рассказала эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

«Кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы головного мозга, создавая ощущение бодрости и увеличивая уровень энергии. Именно поэтому после их употребления многим бывает сложно заснуть», — отметила специалист.

Кроме того, Михалева выделила целую категорию продуктов, которые также негативно влияют на качество сна. К такой пище относятся жареные блюда, особенно со сливочными или масляными соусами, жирное мясо и фастфуд. Как уточнила диетолог, такая еда требует активной работы желудочно-кишечного тракта. Это, в свою очередь, может вызвать тяжесть в животе, тошноту и дискомфорт в правом подреберье. Все это влияет на качество сна, так как организм не может полноценно расслабиться.

По словам эндокринолога, перед сном стоит воздержаться и от пищи, богатой белком. Такие продукты достаточно долго перевариваются, из-за чего может возникать чувство тяжести, влияющее на качество сна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой способ приготовления кофе безопасен.


