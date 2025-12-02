Без риска для здоровья: какой способ приготовления кофе безопасен

Диетолог Поляков: кофе лучше пить только по утрам и без добавок

Растворимый кофе лучше исключить из рациона, а молотый употреблять без молока. Об этом aif.ru сообщил диетолог Антон Поляков.

Эксперт отметил, что наиболее полезным вариантом является напиток из свежемолотых зерен.

«Растворимый кофе — это "химоза". Лучше растворимые, сублимированные виды кофе не потреблять», — подчеркнул эксперт.

Поляков также указал, что кофе желательно пить без добавок. При этом наиболее концентрированные варианты (эспрессо и ристретто) могут быть противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По его словам, в таких случаях стоит выбирать более мягкие напитки, например, американо.

Кроме того, специалист обратил внимание на популярные кофейные напитки с молоком. По его словам, капучино и схожие варианты создают дополнительную нагрузку на организм, поскольку большинство взрослых испытывают трудности с усвоением лактозы. В качестве альтернативы он предложил использовать растительное молоко.

«Идеальный вариант — это сваренный в турке без добавок свежемолотый кофе. Наслаждаться его вкусом и ароматом нужно в утренние часы», — резюмировал диетолог.

