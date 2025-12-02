«ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!»: участниками главной новогодней дискотеки страны станут более 60 звезд

Участниками шоу страны «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!» станут 60 звезд

Грандиозный новогодний подарок подготовил главный музыкальный телеканал страны. Сразу после боя курантов в эфире стартует марафон поздравлений от звезд нашей эстрады. Яркое шоу «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!» вновь удивит своим размахом. Десятки артистов, уникальные номера, множество спецэффектов. Как стать участником всероссийской дискотеки и уже сейчас зарядиться новогодним настроением — расскажет корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Драйв, эмоции, танцы и музыка нон-стоп. До главной новогодней дискотеки осталось всего два дня. Это будет настоящий марафон из хитов и зрелищное шоу. На одной сцене выступят более 60 артистов, а нон-стоп программу дополнят яркие декорации, динамичная сцена и завораживающие спецэффекты.

Балерины, русские матрешки и огромные новогодние сани — лишь малая часть того, что покажут гостям музыкальной елки в МТС LIVE Холл.

«Мы стараемся идти в этом концерте без единой паузы. У нас будут огромные снежинки, у нас будет взаимодействие с залом, это будут шары, это будут кубики, это будет снег, это будут искраметы. В любом случае ни единой секунды мы не дадим скучать нашим зрителям», — рассказывает Ольга Шубина, директор по производству телеканала МУЗ-ТВ.

Новые ведущие — сразу восемь музыкальных пар. Новые треки, которые, по праву, смогут претендовать на звание хитов в новом зимнем сезоне.

«Есть у нас специальная песня, которая будет написана к нашему празднику. Это новогодний сюрприз от группы IOWA. У нас будет обязательно сюрприз от Филиппа Киркорова, Ольги Серябкиной. Кстати, это эксклюзивчик будет. В общем, похулиганим, я надеюсь, от души», — отмечает Дарья Блохина, руководитель музыкальной редакции телеканала МУЗ-ТВ.

Смесь жанров и эпох. На одной сцене соберутся молодые романтики: Ваня Дмитриенко, Akmal' и представители классической рок-школы — Сергей Шнуров и группа «Ленинград», Вадим Самойлов и его легендарная «Агата Кристи».

«Для людей, которые будут в новый год отмечать, нужно что-то и узнаваемое, и веселое. Поэтому, пару хитов мы обязательно споем. И хотим показать новую песенку. Эта песня соответствует моменту и она, по настроению, вполне себе новогодняя. Называется „Эра Водолея“. Лирическая, очень умная песня», — делится Вадим Самойлов, рок-музыкант, композитор, саунд-продюсер, основатель группы «Агата Кристи».

«ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!» — это больше, чем просто концерт. Организаторы елки подарят двойной праздник. Из танцевального зала запись новогоднего концерта попадет прямиком в телевизор. Увидеть многочасовой концерт в эфире зрители смогут сразу после боя курантов.

«Выступать для зрителей — это, в принципе, привилегия. И знать, что твое творчество кому-то нужно и приносит людям эмоции и делает их счастливее, это само по себе чудо. А в Новый год эти чувства умножаются, ведь праздник для нас всех — это про новые планы и мечты, которые, обязательно, сбудутся», — говорит певица Татьяна Куртукова.

На площадке идут последние приготовления. Билетов на грандиозное шоу с каждой минутой становится все меньше. Организаторы дарят новогодний бонус: экономия в 10% при заказе четырех билетов в категории super fan.

«Уже 4 декабря МУЗ ТВ устроит зажигательную новогоднюю дискотеку «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!» Ну и, конечно, я там буду тоже. Так что приходи», — зовет на шоу певица Zivert.

«На связи Хабиб. Приглашаем всех вас 4 декабря в МТС LIVE Холл на «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!», — поддерживает коллегу певец Хабиб.

«4 декабря я буду выступать на грандиозном концерте «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!», поэтому обязательно приходите и смотрите в новогоднюю ночь», — говорит певица Клава Кока.

Организаторы обещают: это будет непрерывный музыкальный марафон, где декорации и все 8,5 тысячи зрителей станут единым механизмом.

