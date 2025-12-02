Илон Маск нашел единственный способ спасти США от долга в $38 триллионов

Илон Маск: Искусственный интеллект спасет США от долга в $38 триллионов

Миллиардер Илон Маск заявил, что увидел единственный выход из надвигающегося кризиса в США. По его мнению, справиться с государственным долгом страны, который уже превысил 38 триллионов долларов, можно исключительно при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники. Об этом сообщает New York Post.

Свои соображения Маск высказал в подкасте «Другой разговор с Нихилом Каматом». Основатель Tesla и SpaceX считает, что повсеместное внедрение ИИ и робототехники, способствующее резкому повышению объемов производства, — это единственная возможность предотвратить финансовый крах.

«Я думаю, что это практически единственное, что может решить проблему долгового кризиса в США, потому что в настоящее время государственный долг США безумно высок. Процентные выплаты по долгу превышают весь военный бюджет Соединенных Штатов — только процентные выплаты, и в краткосрочной перспективе они будут продолжать расти», — сказал Маск.

Как ИИ приведет к дефляции

Маск объяснил, что, поскольку искусственный интеллект и робототехника могут привести к значительному увеличению объемов производства товаров и услуг, это, скорее всего, вызовет дефляцию (процесс, обратный инфляции, который приводит к снижению уровня цен. — Прим. ред.).

«Вероятно, это приведет к значительной дефляции, потому что дефляция или инфляция — это соотношение произведенных товаров и услуг к изменению денежной массы», — добавил миллиардер.

Он подчеркнул, что если производство товаров и услуг будет расти быстрее, чем денежная масса, то страна не сможет избежать дефляции.

«Если у вас есть искусственный интеллект и робототехника, а также наблюдается резкий рост производства товаров и услуг, то, скорее всего, у вас будет дефляция. Это вполне вероятно. Потому что вы просто не сможете увеличивать денежную массу так же быстро, как наращиваете производство товаров и услуг», — отметил Маск.

Прогноз: когда наступит дефляция

Генеральный директор Tesla отметил, что пока искусственный интеллект не оказал достаточного влияния на производительность, чтобы преодолеть текущий уровень инфляции, который остается высоким по сравнению с целевым показателем Федеральной резервной системы в 2%.

«США довольно существенно увеличивают денежную массу за счет дефицита, который составляет порядка двух триллионов долларов, поэтому, чтобы избежать инфляции, необходимо увеличить производство товаров и услуг», — пояснил Маск.

По его прогнозам, для достижения нужного уровня может понадобиться около трех лет:

«Мы еще не достигли этого уровня, но если вы спросите, сколько времени нам понадобится, чтобы его достичь, я думаю, что три года. Вероятно, три года — через три года или раньше, я думаю, рост производства товаров и услуг превысит рост денежной массы примерно через три года», — уточнил он.

Новая эра экономики

Миллиардер также заявил, что распространение искусственного интеллекта и робототехники изменит экономику и денежную систему в целом.

«Я думаю, что в какой-то момент вы отделитесь от традиционной экономики, если у вас есть искусственный интеллект и роботы, производящие чипы, солнечные панели и добывающие ресурсы для производства чипов и роботов… Вы как бы завершаете этот цикл, и я думаю, что именно в этот момент вы отделяетесь от денежной системы», — сказал Маск.

