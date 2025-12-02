Забил скалкой: жителя ДНР приговорили к пожизненному сроку за убийство дочери

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Девочке было восемь лет.

Мужчина до смерти забил дочь скалкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Жителя ДНР приговорили к пожизненному сроку за убийство 8-летней девочки

Верховный суд ДНР назначил пожизненное заключение 40-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве восьмилетней девочки. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве рассказали, что трагедия произошла в сентябре 2023 года. По данным следствия, мужчина, который жил с матерью ребенка, поссорился с девочкой и в ходе конфликта избил ее, используя пылевыбивалку для ковров и скалку. В прокуратуре уточнили, что девочке было нанесено не менее 50 ударов по голове, туловищу и конечностям. Ребенка доставили в медицинское учреждение, но она умерла от полученных травм.

Помимо этого, установлено, что в июне 2023 года осужденный незаконно приобрел взрывные устройства и хранил их в хозяйственной постройке. В ходе следствия правоохранители обнаружили и изъяли эти предметы.

Материалы дела были рассмотрены Верховным судом ДНР, который признал мужчину виновным и назначил ему пожизненное наказание.

Ранее в Великобритании педагог получила тяжелые травмы после жестокого нападения со стороны своего партнера. Как установил суд, мужчина во время вспышки ярости силой прижал женщину лицом к матрасу и всем телом навалился ей на шею, что привело к перелому позвоночника.

